موسكو: على المجتمع الدولي مساعدة سوريا في إجراء انتخابات الرئاسة عام 2021

دعت موسكو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا”.

وأشار بولانسكي إلى أن سوريا “لديها الحق الكامل” في إجراء الانتخابات حيث “لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك”، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري.

وأوضح: “سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.