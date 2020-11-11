ميخائيل بوغدانوف يلتقي رئيس ” التيار العربي المستقل” د. محمد الشاكر

التقى ظهر اليوم الأربعاء، 11 تشرين الثاني، د. محمد شاكر رئيس التيار العربي المستقل مع السيد ميخائيل بوغدانوف في مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي ” في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، رئيس التيار العربي المستقل محمد الشاكر.

وجرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سورية. وأكد الجانب الروسي على أهمية التحرك بشكل فاعل نحو تسوية سياسية في سورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254،

بوغدانوف يؤكد لشاكر على اهمية التحرك بهدف ضمان وحدة وسلامة اراضي سورية وسيادة البلاد

موقع وزارة الخارجية الروسية- ترجمة المرصد السوري لحقوق الإنسان.