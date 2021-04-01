ميليشيا “فاطميون” قاب قوسين أو أدنى من تحولها للقوة الضاربة الأولى لإيران في سورية عبر تصاعد غير مسبوق لتحركاتها في مختلف المحافظات

تتصاعد تحركات ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغانية والموالية لإيران ضمن مناطق متفرقة على الأراضي السورية، في إطار تصاعدي كبير مكنها من احتلال المرتبة الثانية من حيث القوة الضاربة لإيران في سورية بعد حزب الله اللبناني، إلا أن ميليشيا فاطميون باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون القوة الضاربة الأولى لإيران في سورية في ظل تراجع وتقلص دور حزب الله لاسيما في الآونة الأخيرة وبروز الفاطميون بشكل كبير جداً عبر استقطاب وتجنيد السوريين وإقامة مقرات وحواجز ونقاط في مناطق متفرقة من البلاد في مختلف المحافظات، فبعد حلب ودمشق وريفها وحمص والقامشلي والحسكة ودير الزور والجنوب السوري، عمدت ميليشيا فاطميون إلى تكثيف نقاطها وحواجزها في محيط مطار التيفور العسكري وفي منطقة حقول الفوسفات بمنطقة الفرقلس ضمن بادية حمص، حتى أن عناصر قوات النظام باتت حواجزها ثانوية وأشبه بالشكلية.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم الخميس، أن مناطق نفوذ النظام السوري في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي، تشهد صراع روسي-إيراني متواصل في إطار الحرب الباردة بين الطرفين في مختلف المناطق السورية، لفرض السيطرة المطلقة على الأرض، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عمليات استقطاب الشبان والرجال وتجنيدهم في صفوف الميليشيات الموالية لإيران بقيادة لواء “فاطيمون” متواصلة على قدم وساق في القامشلي والحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن تعداد المجندين منذ منتصف شهر كانون الثاني وحتى اللحظة بلغ 710 شخص، 315 منهم من عناصر وقيادات في الدفاع الوطني، بينما 395 من المدنيين وأبناء العشائر كعشائر “العبيد ويسار وحريث وبني سبعة والشرايين”، ويتم تقديم إغراءات مادية لاستقطاب الشباب من ثم نقلهم إلى معسكرات ضمن فوج طرطب جنوبي القامشلي لتلقي التدريبات، ويشرف على العمليات هذه جميعها “الحاج علي” وهو إيراني الجنسية مع قيادي سابق بالدفاع الوطني ويدعى “م.و” على عملية التجنيد لصالح الميليشيا هناك، لاسيما أن عدد كبير من مقاتلي الدفاع الوطني انضموا للميليشيا. بدورها تقوم روسيا باللعب على الوتر العشائري أيضاً لمزاحمة النفوذ الإيراني في المنطقة هناك عبر محاولات لاستقطاب أبناء العشائر لتضرب “عصفورين بحجر واحد”، وهي مجابهة النفوذ الإيراني وإضعاف قسد.