نائب روسي: هجمات إسرائيل على سوريا ودول عربية قد تؤدي إلى تشكيل حلف عسكري عربي

نائب روسي: هجمات إسرائيل على سوريا ودول عربية قد تؤدي إلى تشكيل حلف عسكري عربي

اعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، أن الدول العربية قد تنشئ حلفا عسكريا ضد إسرائيل في حال استمرت الأخيرة في مهاجمة سوريا ودول عربية أخرى.

وأشار إلى أن إسرائيل تهاجم المطارات السورية وتضرب أيضا لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي ينسق تحركاته مع الولايات المتحدة.

وأضاف: “أعتبر أنه إذا استمرت إسرائيل بمهاجمة سوريا ولبنان والدول المجاورة، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء تحالف عسكري بين الدول العربية”.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت أن 7 طائرات إسرائيلية استهدفت من سماء البحر الأبيض المتوسط مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكر مصدر عسكري سوري، أن القوات الإسرائيلية نفذت بالتزامن “عدوانا جويا برشقات من الصواريخ” مستهدفة مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى مقتل مدني وخروجهما عن الخدمة.

وأكد مراسلنا في جنوب لبنان، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال بلدات يارين والبستان ومنطقة وادي عويد في الجزء الغربي جنوب لبنان أمس الأحد.

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المصدر: RT

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