نادين مانزا نائب رئيس المفوضية الأميركية للحريات الدينية للمرصد السوري: عدم الاستقرار يهدد الحريات الدينية والأقليات.. وإدارة بايدن تقوم بمراجعة سياستها في سورية

قالت نادين مانزا نائب رئيس المجلس الرئاسي لمفوضية الولايات المتحدة لحرية الديانات العالمية، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عديد الدراسات قد أكدت أن الحكومات التي تدعم التسامح والحريات الدينية قادرة على تحقيق الاستقرار وأن تكون ملجأ للحريات، ما يساهم في خلق النمو الاقتصادي، مذكرة بأن غياب الاستقرار في سوريا والعراق مثلا قد خلق أزمة كبيرة للأقليات الدينية والعرقية.

س- من أسباب التخلف والتردي هو الانغلاق والتعصب مما حال دون انطلاق مجتمعاتنا نحو أفاق حقيقية من التقدم حيث عمليات الإكراه والإجبار على اعتناق فكر او ديانة معيّنة بينما نعلم أن حرية المعتقد هي مقدمة أساسية للتقدم والتسامح وخلق مجتمعات مترابطة، انطلاق من إن الدين لله والوطن للجميع، ماهي خطورة عمليات الانغلاق والإكراه المشار إليها أنفا؟

ج- أظهرت العديد من الدراسات أن الحكومات التي تدعم التسامح والحرية الدينية تميل إلى أن تكون أكثر استقرارًا ولديها آفاق أفضل للنمو الاقتصادي. نرى ذلك في سوريا عند مقارنة الظروف الإيجابية في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES) مقارنة بالمناطق التي كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام والنظام والأتراك. على الرغم من أنه كان على AANES التعامل مع وباء كورونا مع القليل من الدعم الدولي، والإمدادات الإنسانية المحدودة بسبب إغلاق المعابر الحدودية، وسيطرة تركيا على المياه، فإنها تواصل تقديم ظروف إيجابية للحرية الدينية والمساواة بين الجنسين. قدمت USCIRF توصيات إلى حكومة الولايات المتحدة من شأنها أن تمنح AANES الفرصة لتنمية اقتصادها وحكومتها حتى يتمكنوا من الاستمرار في أن يكونوا ملاذًا للحرية الدينية.

س- إذا أخذنا بعض مناطق الشرق الأوسط كمثال خاصة سورية والعراق ألا ترين إن غياب الدولة القوية أدى إلى انفلات العدوان والاضطهاد ضد الأقليات الدينية هناك؟

ج- ليس هناك شك في أن الحرب الأهلية في سورية وعدم الاستقرار في العراق قد أدى إلى ظروف صعبة بشكل خاص للأقليات الدينية والعرقية.

س- إذا كانت شعوب المنطقة بمكوناتها الإثنية والمذهبية قد تعايشوا في وئام على مدى مئات السنين، فكيف تفسرين ما حدث بين المجتمعين الإسلامي والمسيحي على سبيل المثال في سورية والعراق؟ ألا تعتقدين أن التدخل الخارجي قد غذى هذه الصراعات خاصة اللعب على عنصر الحرب الطائفية مثلما توجد الآن مواجهات بين السنة والشيعة في المنطقة ؟؟

ج-ساهم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 والإجراءات التي اتخذت في السنوات التي تلت ذلك في المزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد مع عواقب وخيمة. بينما كان هناك أكثر من 1.5 مليون مسيحي في العراق في عام 2003، لم يتبق سوى 700000 بحلول الوقت الذي بنى فيه داعش الخلافة في عام 2014. أدت الطائفية إلى اضطهاد المسيحيين والازيديين والأقليات الدينية الأخرى مما أجبر الكثيرين على المغادرة. حاليًا ، لا يوجد سوى حوالي 200000 مسيحي في البلاد.

-جزء من دعوات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية هي نية بناء حكومة متعددة الأعراق والأديان. بينما يواصل الكثير في الغرب تسميتها “الحكومة التي يقودها الأكراد” دون أي فهم لما يمثله هذا المشروع، استمرت السياسات الأمريكية السابقة في تعزيز الانقسامات العرقية بدلاً من تبني هذا النهج الذي يثبط الانقسامات العرقية ويشجع التسامح.

س – أصدرتم مؤخرًا تقريرًا عن ممارسات بعض الأطراف ضد الأقليات في شمال شرقي سورية، وقد قوبل التقرير باحتجاج شديد وجرى اتهامك من قبل الفصائل بالوقوف إلى جانب الجماعات الإرهابية. ما ردكم!

ج- أصدرت المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية مؤخرًا تقريرنا السنوي لعام 2021 الذي يخصص فصلاً لسوريا. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-04/2021٪20Annual٪20Report.pdf.

يُظهر تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أن الأقليات الدينية معرضة للخطر في المناطق التي احتلتها تركيا في شمال سوريا بتقارير عن الاغتصاب والخطف والفظائع الأخرى. في عفرين، تعرضت امرأة إيزيدية اسمها غزالة مناع سلمو للتعذيب الشديد. تم القبض على المسيحيين المتحولين عن دينهم مثل رضوان محمد بتهمة الردة. يمثل القصف التركي المتواصل للمناطق المدنية تهديدًا مباشرًا للأقليات الدينية والعرقية في سعيهم لتوسيع أراضيهم، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة في عام 2019. وهم يستخدمون الغطاء القائل بأن الجميع هم حزب العمال الكردستاني، الذي لا يتمتع بالمصداقية لأنهم يستهدفون المدنيين، وغالبا أقليات دينية. بما أن تركيا وميليشياتها الإسلامية تتهم المدنيين في شمال شرق سورية بأنهم “إرهابيون” ، فإنهم هم من يرتكبون الجرائم التي يتوقعها المرء من الإرهابيين.

لهذا السبب، أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بأن “تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على تركيا وتتعامل معها لتوفير جدول زمني لانسحابها من جميع الأراضي التي تحتلها نتيجة للعمليات العابرة للحدود في شمال وشرق سورية، وفي غضون ذلك تطالبها بأن تأمر الفصائل المسلحة الخاضعة لسيطرتها أو نفوذها بوقف جميع الأنشطة التي تؤثر سلباً على الأقليات الدينية والعرقية في تلك المنطقة. توصي اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) أيضًا بأن تفرض الحكومة الأمريكية عقوبات مستهدفة على قيادة الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية.

س- مؤخرا أصدرتم تقريرا حول ممارسات بعض الأطراف ضد الأقليات شمال شرق سورية، ولاقى التقرير ضجة، حيث وصفتم بانكم ذرائع للانحياز للتنظيمات الإرهابية من قبل الجيش الوطني الحر، ما ردكم على تلك الاتهامات؟

ج-يُظهر تقرير USCIRF أن المناطق التي تحكمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES) كانت في تناقض صارخ مع تلك التي احتلتها تركيا وأجزاء أخرى من سورية. تواصل AANES السماح للمسلمين والمسيحيين واليزيديين وغيرهم بممارسة عقيدتهم علانية وحتى تغيير دينهم. لقد خلقوا هذه الظروف الرائعة – بما في ذلك المساواة بين الجنسين – بينما يواجهون تهديدات كبيرة من تركيا والنظام وداعش.

في تقريرنا لعام 2020 وتقريرنا الحالي لعام 2021 ، توصي USCIRF بأن تمنح حكومة الولايات المتحدة اعترافًا سياسيًا بـ AANES كحكومة محلية وشرعية. نوصي أيضًا بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن المنطقة التي تحكمها وتطالب بإدراجها في جميع الأنشطة وفقًا لقرار الأمم المتحدة 2254 والمحادثات التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

يبدو أن الحكومة الأمريكية وسعت مشاركتها مع AANES ، والتي أوصت بها USCIRF في تقريرينا السابقين. بينما تقوم إدارة بايدن بمراجعة سياستها الحالية تجاه سوريا، نأمل أن تتبع توصيات USCIRF الأخرى أيضًا.