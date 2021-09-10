نازحون في مدارس تل تمر يعانون ظروف إنسانية قاسية وإهمال من المنظمات الإنسانية 

محافظة الحسكة: يعاني نازحو منطقة رأس العين (سري كانييه) المتواجدين ضمن بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي ظروفاً مأساوية، بعد أن أجبرتهم على نزوحهم عملية “نبع السلام” التي شنتها تركيا والفصائل الموالية لها نهاية العام 2019.

وتعيش بعض العائلات النازحة حالياً ضمن مدارس” تل تمر” في ظل تهميش كامل من قبل “الإدارة الذاتية” والمنظمات الإنسانية والدولية.

وتتوزع العائلات على عدة مدارس منها مدارس” مصعب بن عمير” و “سيف الدولة” و” نايف السالم” في بلدة “تل تمر” في ريف الحسكة الشمالي، وتعاني العائلات النازحة من نقص حاد في مياه الشرب والاستعمال، إضافة لنقص في الأثاث المنزلي من أغطية وغيرها، كما تعاني من انعدام الرعاية الصحية والتي من المفترض أن تقدمها لجان صحية تابعة لـ”الإدارة الذاتية” والمنظمات الدولية.

كما أكد النازحون في حديثهم لنشطاء”المرصد السوري” بأنهم لم يتلقوا أي نوع من المساعدات الغذائية أو الطبية، ويعانون من تهميش كامل من قبل الجهات المعنية والمسؤولة، فيما رفض مسؤولون في “الإدارة الذاتية” توضيح سبب إهمال النازحين في مدارس بلدة “تل تمر” وعدم تقديم المساعدة لهم.

كما رصد نشطاء “المرصد السوري” إتلاف كميات كبيرة من “الأرز” تقدر بنحو 6 طن، كانت مخزنة في مستودعات “الإدارة الذاتية” ولم يتم توزيعها لأسباب مجهولة، في الوقت الذي تعيش فيه هذه العائلات النازحة في مدارس بلدة “تل تمر” في ريف الحسكة الشمالي أوضاعاً قاسية.