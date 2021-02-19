نتنياهو يعلن إعادة امرأة إسرائيلية من سوريا بمساعدة روسية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعادة امرأة إسرائيلية من سوريا بعد أن عبرت الحدود، مقدما الشكر لروسيا على المساعدة في إعادتها.

وقال نتنياهو في بيان له، صدر في الساعات الأولى من يوم الجمعة، إنه تحدث مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قدم المساعدة في إعادة المواطنة.

وشكر نتنياهو الرئيس الروسي على مساعدته، كما شكر الأجهزة الأمنية والاستخبارات ووزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، مضيفا أن “إسرائيل كانت وسوف لا تزال تبذل كل ما في وسعها من أجل إعادة مواطنيها إلى الوطن”. وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد قالت يوم الأربعاء إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن إسرائيلية عبرت الحدود إلى سوريا بالخطأ مقابل الإفراج عن سوريين في إسرائيل.

المصدر:RT