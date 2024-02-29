نتيجة إغلاق الطريق التجاري من قبل النظام.. نفاذ مواد التدفئة يضاعف معاناة قاطني مخيم الركبان “المنسي”

يتفاقم الوضع الإنساني شيئاً فشيئاَ داخل مخيم الركبان “المنسي” ضمن منطقة الـ 55 عن مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، في ظل مواصلة النظام وحواجزه تضييق الخناق على الأهالي داخل المخيم، رداً على مطاردة جيش سوريا الحرة لمتعاون مع النظام وأجهزتها الاستخباراتية لاعتقاله

وتواصل قوات النظام منذ الأسبوع إغلاق الطريق التجاري الوحيد الذي يربط بين مناطق سيطرة قوات النظام بمنطقة المخيم، ما أدى إلى نفاذ مواد التدفئة، تزامناً مع موجه صقيع تجتاح المخيم.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الوضع الإنساني في المخيم سيء جداً، فإغلاق الطريق التجاري ونفاد الوقود بتزامن مع امتناع حواجز النظام دخول مواد غذائية إلى منطقة المخيم، بات الأهالي في مأذق إنساني حقيقي.

ويطالب أهالي المخيم الجهات المعنية بالتدخل والمساهمة في دخول مواد أساسية إلى المخيم، وإقصاء المدنيين القاطنين في المخيم عن الأحداث الدائرة بين النظام وأجهزته الأمنية من جهة وجيش سوريا الحرة من جهة أخرى، وعدم استخدام المدنيين كأداة للضغط.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى قيام حواجز قوات النظام لليوم الثاني على التوالي بمنع دخول سيارات محملة بمواد غذائية إلى مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، وذلك على خلفية قيام جيش سوريا الحرة والفصائل الموجودة داخل المخيم بمطاردة المدعو محمد العكيل، بتهمة التخابر لصالح فرع مخابرات تدمر لاعتقاله.

ووفقا للمصادر، فإن هذه الشخص يعمل أيضا لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني، عبر تسهيل تجارة المخدرات والسلاح، ومتهم بإثارة الفتن والقلاقل داخل المخيم خلال الأونة الأخيرة.