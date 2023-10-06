نتيجة استهدافهما بعبوة ناسفة.. مقتل عنصرين من الفيلق الخامس وإصابة طفل بجروح في مدينة درعا البلد

نتيجة استهدافهما بعبوة ناسفة.. مقتل عنصرين من الفيلق الخامس وإصابة طفل بجروح في مدينة درعا البلد

محافظة درعا: قتل عنصران من “الفيلق الخامس”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بدراجة نارية، في مدينة درعا البلد، كما أصيبت طفل بجروح لوجوده قرب موقع الانفجار، حيث تم نقله إلى مشفى المدينة للعلاج.

والقتيلين كانا يعملان قبل اتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في منتصف العام 2018 ضمن فصائل محلية في المنطقة، وتعرّضا في وقت سابق لمحاولة اغتيال.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 395 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 319 شخصا، هم:

-107 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-143 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 20 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.