نتيجة الثأر.. قتيل وجريح برصاص مسلحين في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل مواطن وأصيب آخر كان برفقته بجروح، برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية بالقرب من طريق الحويجة في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، في حين قالت مصادر بأن الشاب قتل نتيجة ثأر مع أبناء عمومته.

وفي 19 أكتوبر، أصيب ثلاثة مسلحين من أبناء قرية الوسيعة في ريف بلدة الصور بريف محافظة دير الزور الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على خلفيّة وقوع شجار بين أبناء عمومة في القرية، ثم تطور إلى إطلاق نار من أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مسلحين بجروح متفاوتة.

وتشهد عموم الأراضي السورية فوضى نتيجة انتشار السلاح الذي يتسبب بسقوط ضحايا، حيث تتطور خلافات عائلية أو عشائرية إلى معارك حقيقية بمختلف أنواع الأسلحة، نظرًا للانفلات الأمني الذي تعيشه معظم المناطق على اختلاف مناطق السيطرة والنفوذ.