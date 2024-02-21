نتيجة الظروف المعيشية القاسية.. نساء يعملن لساعات طويلة لتأمين احتياجات أسرهن في مدينة الحسكة

في ظل الظروف الراهنة والمعيشية الصعبة تعمل المرأة كدور أساسي برفقة الرجل لمساعدته في تأمين احتياجات العائلة في مناطق “الإدارة الذاتية”، وعلى صعيد مدينة الحسكة تعمل النساء في أسواق الخضار والبضائع والمصانع والمعامل وغيرها لتكون لها دور في تأمين لقمة العيش، كما تعمل في نقل البضائع والعمل في أسواق الخضار لساعات طويلة مقابل أجور ضيئلة لا تكفي لشي، إلا أن الكثير منهن مجبرات على نقل البضائع وتحميل الخضار والمواد الغذائية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.

تقول السيدة ( خ.م) في شهادتها للمرصد السوري: أعمل في شركة للمواد الغذائية أقوم بحمل البضائع وتنزيلها أعمل لمدة تصل 10 ساعات مقابل 25 ألف ليرة سورية، لدي أسرة مؤلفة من 4 أشخاص و زوجي عامل مثلي وضعنا المعيشي صعب ونحتاج للمزيد من الدخل لتسيير أمورنا المعيشية لذلك مجبرة على العمل حتى بأقل الأجور رغم أني لست مرتاحة في العمل.

بدورها تقول السيدة ( ز. ح ) في شهادتها للمرصد السوري: أعمل في معمل لإعادة تأهيل المهملات لدي 6 أطفال وأعمل هنا لمدة 12 ساعة، اتلقى أجور لا تكفي دواء لوجع ظهري بسبب العمل في تلك المعمل ولكني مجبرة على العمل برفقة بنتي لنستطيع تأمين بعض الشي من المستلزمات المعيشية، نطالب بوضع قانون لحماية النساء العاملات وتأمن لهم أجور تقاضيها مقابل ساعات العمل.

وتستمر المعاناة الاقتصادية في مناطق “الإدارة الذاتية” بسبب الهجمات التركية المتكررة على المنطقة بإلإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وإغلاق المعابر الحدودية وعدم دخول المساعدات الإنسانية واستمرار الحرب السورية.