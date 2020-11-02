نتيجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وتحكم قيادات “تحرير الشام” بالتجارة.. أسواق محافظة إدلب تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية

شهدت الأسواق ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة “تحرير الشام” والفصائل ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية والبضائع، وبعد الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات في المحافظة من قِبل “شركة وتد” بالإضافة لرفع سعر ربطة الخبز من قِبل حكومة “الانقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” بمقدار نصف ليرة تركية أو مايعادل 150 ليرة سورية.

وارتفعت أسعار المواد التموينية والأساسية على النحو التالي:

كل 1 كغ من مادة الطحين من 2،50 إلى 3،25 ليرة تركية

كل 1 كغ من البرغل من 2 إلى 3،25 ليرة تركية

كل 1 كغ من العدس الأحمر من 3 إلى 5 ليرة تركية

كل 1 كغ من العدس الأسود من 2 ليرات إلى 3،5 ليرة تركية

كل 1 كغ من المعكرونة من 3 ليرات إلى 6 ليرة تركية

كل 1 ليتر من الزيت الأبيض من 7 ليرات إلى 9.5 ليرة تركية

كل 1 كغ من السكر من 4.60 إلى 5.15 ليرة تركية

كل 1 كغ من السمن من 7 إلى 8.25 ليرة تركية

ووصل سعر صحن البيض إلى 20 ليرة تركي أو مايعادل 6 آلاف ليرة سورية.

كما شهدت الخضروات ارتفاعاً متفاوتاً في الأسعار حيث وصل سعر كيلو البندورة التركية إلى 6 ليرات تركية والخيار إلى 5 ليرات تركية وباقي الخضروات تتراوح أسعارها ما بين 2 إلى 5 ليرة تركية.

ويُعزَى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية في مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام” نتيجة الانهيار المتواصل لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إذ بلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في إدلب، 8،30 للشراء و 8،40 للمبيع، بالإضافة إلى اتهامات لقياديين في “هيئة تحرير الشام” بالتحكم في سوق التجارة.