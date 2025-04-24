نتيجة تفجير مخلفات حرب.. وقوع دوي انفجارات شرقي درعا

محافظة درعا: سمع دوي انفجار ضخم في أرجاء عدد من بلدات الريف الشرقي الأوسط لمحافظة درعا، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد تبين أن الصوت ناجم عن تفجير مخلفات حرب من قبل الجهات الأمنية، داخل كتيبة مهجورة كانت تتبع للنظام البائد في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، وسط تصاعد أعمدة من الدخان بكثافة من موقع الانفجار، فيما لم ترد معلومات عن تسجل خسائر بشرية.

ويأتي هذا التفجير في إطار العمليات المتواصلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة، التي ما تزال تشكل خطراً كامناً على حياة المدنيين في المحافظة.

وفي 14 نيسان الجاري،دوى انفجارين هزا مدينة اللاذقية، وتصاعدت أعمدة الدخان قرب ثكنة عسكرية في سنجوان، ووفقا للمصادر، فإن الانفجارين نتيجة تفكيك صواريخ من قبل فرق الهندسة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.