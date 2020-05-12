نتيجة تناولهم وجبة إفطار مقدمة من “جمعية خيرية”.. أكثر من 65 حالة تسمم في مخيم “رعاية الطفولة” غالبيتهم من النساء والأطفال

نتيجة تناولهم وجبة إفطار مقدمة من “جمعية خيرية”.. أكثر من 65 حالة تسمم في مخيم “رعاية الطفولة” غالبيتهم من النساء والأطفال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، نقل عشرات النازحين ضمن أحد مخيمات شمال إدلب إلى المشافي والمراكز الطبية خلال الساعات الفائتة، جراء تسمم غذائي.

حيث جرى نقل أكثر من 65 من النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال من مخيم “رعاية الطفولة” بريف إدلب الشمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي على خلفية تناولهم لوجبة إفطار كانت أحد “الجمعيات الخيرية” قد قدمتها لهم، وقالت مصادر المرصد السوري أن الطعام تم تجهيزه في ساعات الصباح الأولى ووضعه في أطباق من البلاستيك وتوزيعها على النازحين ضمن المخيم.