نتيجة خلافاهم على تجارة “المخدرات”..مقتل مروج مخدرات برصاص عناصر من “الفرقة التاسعة” الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قُتل مروج مخدّرات اليوم، برصاص مسلحين من “الفرقة التاسعة” الموالية لتركيا، بالقرب من قرية العمارنة بريف جرابلس في منطقة “درع الفرات” شرقي حلب، إثر تبادل في إطلاق النار بين عناصر من “الفرقة التاسعة” من جهة ومروج المخدرات من جهة أخرى على حاجز الفرقة بأطراف قرية العمارنة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن خلاف قديم على تجارة المخدرات بين عناصر الفرقة ومروج المخدرات أدى لحدوث إطلاق نار بينهم، ومقتل التاجر بعد احتراق سيارة عسكرية تابعة للفرقة برصاص تاجر المخدرات.

وفي الـ 14 من أيلول/تشرين الأول الجاري، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيلي لواء الشمال من جهة، والجبهة الشامية من جهة أخرى، في قرية” البليخة” بريف مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي مساء اليوم.

وفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، حاول عناصر من لواء الشمال مداهمة منزل عنصر من فصيل “لواء الشمال، لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين.