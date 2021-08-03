نتيجة عطل فني.. سقوط طائرة استطلاع ثانية خلال 24 ساعة في ريف حلب الغربي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط طائرة استطلاع نتيجة عطل فني كانت تجري عمليات تصوير على جبهات ريف حلب الغربي، حيث سقطت الطائرة قرب بلدة كفر نوران في ريف حلب الغربي.

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، سقوط طائرة استطلاع مجهولة قرب بلدة كفر حلب ضمن مناطق النظام السوري بريف حلب الغربي، حيث شوهدت الطائرة يتصاعد منها الدخان في أجواء المنطقة، دون معرفة ما إذا كانت قد سقطت نتيجة عطل ما، أو جرى اسقاطها من قبل إحدى الفصائل العسكرية.