نجل الشهيد محمد معشوق الخزنوي: ماهر الأسد متهم بالإشراف على تعذيب وقتل الشيخ معشوق وننتظر محاسبة المجرمين

بعد 18 عاما من الهجرة، عاد مرشد معشوق الخزنوي ابن الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتله النظام السوري في العام 2005 بعد اعتقال وتعذيب.

وأكد في حوار مع المرصد السوري أنه لن يتنازل عن دم والده، مؤكدا أن ماهر الأسد الذي ساهم في تعذيب والده سيلاحق دوليا مهما طال الزمن.

واعتبر أن الحصانة الدولية التي يتمتع بها الأسد دفعت بالتماطل في عدم محاسبته وزمرته على هذا الإجرام.

وعبر مرشد معشوق الخزنوي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أسفه من استمرار قضية اغتيال والده الشيخ كما هي بعد 18 عاما من الفاجعة، ولم يحرك فيها ساكنا منذ مايقارب عشر سنوات، مرجعا ذلك لبقاء النظام الذي أجرم بحق والده وملايين السوريين، مؤكدا أن القضية لم تعد ملفا واحدا بل باتت ملفات أخرى ترافقها.

وأكد الخزنوي أن القضية تأخذ حجما آخرا بحكم استمرار النظام السوري لايزال يتمتع بحماية دولية من قبل بعض الدول الكبرى خصوصا روسيا وإيران والصين، تلك القوى التي تقف خلفه في كل المحاكم والقرارات الدولية والأممية التي تحاول إدانة دمشق،لافتا إلى أن آخر لقاء أجراه مع المختصين في القضية في البرلمان الهولندي كان هناك أملا في محاسبة القتلة مهما طالت المدة، في النهاية لن يحق إلا الحق وقد يستفيد السوريون من هذا الملف عندما تتم محاكمة النظام وجلب رموزه إلى المحاكم الدولية لكن الآن القضية على حالها لم تتطور”.

وأفاد بأن ماهر الأسد لازال في دائرة الاتهام كمشرف آخر على تعذيب الشيخ معشوق الخزنوي ، مؤكدا أن هذه الجريمة مرفوعة لدى المحاكم الأوروبية، لكن بحكم الوضع العام في سورية وتعدد الانتهاكات من قبل النظام ومليشياته وزمرته لم يستطيع لسان الدفاع تقديم هؤلاء للقضاء الدولي نتيجة ذلك الغطاء الدولي والأممي الذي يتمتع به هؤلاء.

وأردف: مهما طال الزمن سننتظر تلك المحاكمة العلنية لهؤلاء المجرمين وننتظر انفراج الوضع في سورية لمحاسبة الظلمة، وحين تتحقق المصالحة والعدالة الإجتماعية سيتك تقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة وأخذ كل ذي حق حقه”.

وأشار إلى أن عودته بعد 18عاما لسوريا لم يكن سهلا، لافتا الى أن البلد عاشت مآسي وآلام كبيرة، حيث هُجر مئات الآلاف من ديارهم وقتل الآلاف، معتبرا أن المصالح الدولية هي التي تقف حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة: لا أرى في الأفق القريب أي إمكانية لتنفيذ القرارات الأممية التي تنصف الشعب السوري وصورته وتقدم له العدالة ومايصبون إليه من حرية وديمقراطية للعيش في بلاده، ونأسف للمصالح الدولية التي دائما ما تحافظ على مبادئ حقوق الإنسان في دولها ولكن حين يتعلق الأمر بخارج الحدود تصبح حقوق الإنسان عروض تجارية تُباع وتشترى على طاولات المفاوضات”.

وبخصوص ملف المعتقلين في غياهب النظام السوري، يرى محدثنا أنه لم يرى جدية من المجتمع الدولي والهيئات المختصة دوليا لحلحلة الملف الشائك، : نسمع الكثير من التصريحات التي قد يفهم منها الإنسان أنهم مقبلون على الإنصاف لكن حقيقة الجدية في اتخاذ القرار وتنفيذه هي أمور تابعة للمصالح الدولية، القضية السورية أصبحت قضية بيع وشراء على طاولات المفاوضات، وبقيت بين أخذ ورد بين القوى الكبرى كأمريكا وروسيا وايران وللأسف ملف المغيبين قسريا والمختفين والمعتقلين ورقة لم ينظر اليها المجتمع الدولي بجدية كافية “.

وعن المشروع الذي تحدث عنه سابقا بخصوص روج آفا، رد: لازال قائما، لكن لازلنا في كور الإعداد تطوير الفكرة وتقصي الحقائق، ولاننسى أن الحرب المستمرة والفوضى في المنطقة لازالت تجعل من الفكرة تتجدد دائما حسب التطورات، نحن نعلم أن النظام السوري يرفض تعايش المكونات السورية وهذه الفسيفساء الذي طالما كانت مميزة عبر الزمن، لكن السلطة الحالية تعمل على زرع الفتن و نشر التعصب المذهبي والديني والعرقي والعشائري والسياسي والتكتلي والعائلي، كلها ألغام زرعها نظام الأسد في المجتمع ويحاول دائما تأجيج هذا الصراع واللعب على هذه الورقة لتفجير قنابل من الصعب تجاوز نتائجها”.

وأكد أن تعايش أبناء المنطقة في سلام لايخدم النظام وبالتالي ظل ساعيا إلى الفوضى واستخدام ورقة الاختلاف لنشر الفتنة وتخويف المكونات وترهيبها.