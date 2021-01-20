نحو ضعف قيمتها السابقة.. “لجنة الغنائم” التابعة لهيئة تحرير الشام ترفع قيمة إيجار المحلات “المصادرة” في مدينة إدلب

يعيش المواطنون في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام أوضاعًا معيشية واقتصادية خطيرة، في ظل ارتفاع الأسعار ومواد التدفئة، وقلة فرص العمل في منطقة جغرافية صغيرة.

ولا تزال هيئة تحرير الشام، تفرض الضرائب والإتاوات على المواطنين بدون أن تقدم لهم أدنى الخدمات، وفي سياق ذلك، قامت لجنة الغنائم ومكتب الإقتصادية التابع لهيئة تحرير الشام بجولة على المحال التجارية التي تيسطر عليها لـ”جنة الغنائم”، وأبلغوا مستأجريها بقائمة أسعار الإيجارات الجديدة للعمل عليها إبتداءًا من الشهر القادم، وبلغت زيادة قيمة الإيجار إلى الضعف تقريبًا، وتتفاوت بحسب أهمية الموقع، ففي مدينة إدلب في منطقة ساحة الساعة بمدينة إدلب،رفعت قيمة الإيجار من 250 إلى 400 دولار أمريكي، ما انعكس سلبًا على أسعار المواد والبضائع في الأسواق.

وتعود ملكية تلك المحال التجارية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام إلى أشخاص مع النظام السوري وقواته المسلحة، صادرت تلك الممتلكات بعد سيطرتها على مدينة إدلب قبل سنوات.