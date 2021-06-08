نحو 10 إصابات بانفجار قنبلة في حي سكني بمدينة حمص

محافظة حمص: دوى انفجار في مدينة حمص، مساء اليوم، نتيجة قنبلة يدوية، أمام أحد المحلات التجارية قرب دوار الفاخورة، ما إدى إلى إصابة 7 مواطنين جراح بعضهم خطيرة، وأسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وفي 19 أيار الفائت، استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، خيمة احتفالات لدعم “بشار الأسد” في الانتخابات الرئاسية، في قرية الفرحانية بريف حمص الشمالي ما أدى إلى مقتل شاب يعمل على جهاز مضخم الصوت وهو من أبناء حي الزهراء بمدينة حمص.