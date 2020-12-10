نحو 10 قتلى بهجوم جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” على موقع عسكري لـ”الحرس الثوري” الإيراني في بادية الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” هاجموا موقعاً عسكرياً تابعاً لـ”الحرس الثوري” الإيراني فجر اليوم الخميس، في منطقة جويف ضمن بادية الميادين شرقي دير الزور، وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الاشتباك عن مقتل 9 من العناصر المحليين ضمن قوات “الحرس الثوري” الإيراني، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأرسلت قوات الدفاع الوطني والميليشيات المحلية الموالية لـ”الحرس الثوري” الإيراني تعزيزات عسكرية إلى المنطقة التي شهدت هجوم خلايا التنظيم واشتباكات عنيفة فجر اليوم.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1055 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 586 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.