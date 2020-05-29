نحو 10 قتلى من قوات النظام والفصائل والجهاديين في استهدافات واشتباكات جنوب مدينة إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لمقتل 3 عناصر في هيئة تحرير الشام، جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الطرفين خلال الساعات القليلة الفائتة بريف إدلب الجنوبي، في هجوم لقوات النظام على محور الفطيرة، فيما لايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في هجوم للأخير على محور فطيرة بريف إدلب الجنوبي، وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة