نحو 10 قتلى من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” في استمرار الاشتباكات بين الطرفين جنوب غرب دير الزور

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، على محاور واقعة في بادية جبل البشري جنوب غرب مدينة ديرالزور، في إطار الهجوم المستمر من قبل الأخير على مواقع الأول، وسط قصف واستهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان على خلفية القصف والاشتباكات، مقتل 5 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لمقتل 3 عناصر في التنظيم، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.