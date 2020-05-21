نحو 100 آلية تركية تدخل معبر كفرلوسين باتجاه النقاط التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب نحو منطقة “بوتين-أردوغان”، ويتألف الرتل من نحو 100 آلية، تحتوي على دبابات ومصفحات، حيث توجه نحو المواقع التركية المنتشرة في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3380 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6790 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.