نحو 100 إصابة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 64 

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في مدينتي الباب وجرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي.

وارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 64 حالة، بينما أجري تحليل 6172 حالة في عموم مناطق شمال غرب سورية.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 98 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و43 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و53 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.