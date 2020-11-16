نحو 100 حالة وفاة بفيروس “كورونا”.. ومئات الإصابات اليومية في شمال غرب سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفشي وباء “كورونا” في شمال غرب سورية، حيث تسجل السلطات الصحية يومياً، مئات الإصابات، في ظل عجز المشافي والكوادر الطبية استيعاب هذه الأعداد.

وسجلت السلطات الصحية، أمس 424 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11852.

كما تم تسجيل 241 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 4455

وتوفي 5 أشخاص بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 95 شخص.