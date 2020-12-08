نحو 15 شاحنة تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، دخول رتل تركي تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث يتألف الرتل من 15 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية دخلت عبر الطريق الاعتيادي وهو معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجهت نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7575 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10910 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.