نحو 20 شاحنة وعربة أمريكية تدخل شمال شرق سورية وتتجه إلى قاعدة “قسرك”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل أمريكي إلى شمال شرق سورية، أمس، عبر معبر الوليد قادما من إقليم كردستان العراق، وتوجه الرتل إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة، ثم انطلق إلى قاعدة قسرك، اليوم.

ويتألف الرتل من 19 آلية بينها 13 شاحنة تحمل موادا لوجستية وعسكرية و5 عربات مصفحة لحماية الرتل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 حزيران الفائت، دخول رتل لـ”التحالف الدولي”، نحو الأراضي السورية عبر معبر “الوليد” الحدودي قادما من إقليم كردستان العراق، ويتألف الرتل من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث توجهت نحو قاعدة التحالف الدولي المتواجدة في “تل بيدر” بريف الحسكة الشمالي.

ورصد المرصد السوري في 3 يونيو، عودة نحو 50 شاحنة عسكرية للقوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق سورية.