نحو 20 قتيلاً من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” جراء قصف جوي واشتباكات في بادية الرقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية جراء الهجوم العنيف الذي نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يوم أمس على مواقع قوات النظام في بادية الرقة والذي رافقه قصف جوي لطائرات حربية روسية على مواقع التنظيم، حيث قتل 8 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء الاشتباكات العنيفة مع عناصر التنظيم في منطقة حقل الثورة النفطي جنوب محافظة الرقة، في حين قتل 11 عنصراً من تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء القصف الجوي من قبل طائرات روسية على مناطق انتشارهم في المنطقة، كما جرى تدمير آليتين على الأقل بالقصف.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 533 قتيل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة ومواطنة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 191 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.