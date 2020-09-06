نحو 20 قتيلا وجريحا من الفصائل الموالية لتركيا إثر تسلل عناصر “قسد” إلى مواقعهم في ريف الحسكة

نحو 20 قتيلا وجريحا من الفصائل الموالية لتركيا إثر تسلل عناصر “قسد” إلى مواقعهم في ريف الحسكة

قتل وجرح نحو 20 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا، ليلة أمس، إثر عملية تسلل نفذها عناصر “قسد”، على مواقعهم في محور “عبوش – عنيق الهوى” ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر شمالي الحسكة.

كما تمكن عناصر “قسد” من تفجير سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا على محور مشعيفة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، أمس، مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا بهدف زرع ألغام على محور “عبوش – عنيق الهوى” في ريف تل تمر شمالي الحسكة.

ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن المقاتلين لقيا مصرعهما في طريق عودتهم بعد تمكنهم من زرع الألغام، ولم يعلم إذا ما قتلوا بانفجار ألغام أو جراء استهدافهم من قِبل المسلحين الموالين لتركيا، حيث بقيت جثتيهما لعدة ساعات متواصلة في المناطق الفاصلة على خط الاشتباك بين قسد والنظام من جهة، والمسلحين الموالين لتركيا من جهة أُخرى، قبل أن تتمكن “قسد” من سحبها.