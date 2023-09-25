نحو 20 قتيل وجريح بينهم مدنيين حصيلة الاشتباكات الدائرة والقصف المدفعي للنظام في ريف دير الزور الشرقي

نحو 20 قتيل وجريح بينهم مدنيين حصيلة الاشتباكات الدائرة والقصف المدفعي للنظام في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذ مسلحون محليون عملية تسلل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بغطاء مدفعي من قبل قوات النظام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المسلحين وقوات سوريا الديمقراطية على محورين في البلدة.

أسفرت الاشتباكات الدائرة في ريف دير الزور الشرقي، إلى مقتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

بينما بلغت حصيلة قتلى خلال الاشتباكات الدائرة منذ فجر اليوم 10 وهم: 6 من مسلحين محليين و3 من قوات سوريا الديمقراطية وسيدة.

كما أصيب 6 جلهم مدنيين في ريف دير الزور الشرقي وهم: 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام و2 من عناصر مسلحين محليين في الاشتباكات الدائرة.

ويشار إلى أن الاشتباكات تدور بشكل متقطع في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من ضفاف نهر الفرات، وسط حركة نزوح من قبل الأهالي باتجاه الطيانة والقرى المجاورة لها

بينما يعاني الأهالي من الانتقال إلى مكان أكثر أمنا، بسبب القصف المدفعي للنظام من جانب، وفرض حظر تجوال من قبل “ٌقسد” من جانب آخر