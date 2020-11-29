نحو 25 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “خفض التصعيد”

دخل رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، حيث دخلت نحو 25 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، متجهاً نحو النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد”، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7515 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10850 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.