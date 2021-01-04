نحو 25 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، حيث دخلت نحو 25 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، واتجه نحو المواقع التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7850 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11185 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.