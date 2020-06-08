نحو 30 غارة من  الطائرات الروسية استهدفت ريفي إدلب وحماة.. وقوات النظام تقصف بالمدفعية قرى جبل الزاوية 

قصفت الطائرات الحربية الروسية، مساء اليوم، قريتي الفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها تلك الطائرات إلى نحو 30، استهدفت كنصفرة وكفرعويد والموزرة وسفوهن وقوفقين وعين لاروز في ريف إدلب، والفطاطرة والمنارة والزقوم ومحاور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، قرية الرويحة وحرش قرية بنين جنوب إدلب.

وكانت قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة، قبل ساعات، قرى ومناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، ما تسبب في اندلاع حرائق في سهل الغاب.

وتسببت الضربات الجوية على الموزرة بمقتل شخص وإصابة عدد من المدنيين بجراح متفاوتة.

ووثق المرصد السوري مقتل 22 عنصرا من غرفة عمليات وحرض المؤمنين بينهم قيادي من جنسية سورية، وقتل 19 عنصر من قوات النظام خلال العملية العسكرية التي نفذها عناصر الفصائل على مواقع قوات النظام في قريتي الفطاطرة والمنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، في حين تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على القريتين، بعد انسحاب المجموعات الجهادية من القريتين في أعقاب القصف الجوي الروسي بالإضافة للقصف البري المكثف.