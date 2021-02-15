نحو 300 ألف نسمة بلا مياه نتيجة توقف 13 محطة مياه عن العمل شرقي دير الزور بسبب نفاد الوقود المقدم من “الإدارة الذاتية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، توقف نحو 13 محطة مياه عن العمل نتيجة نفاد الوقود المقدم إليها من قِبل “الإدارة الذاتية” منذُ أكثر من أسبوع، والمحطات هي “محطة مياه معدان المصغرة، محطة مياه البحرة ومحطة مياه حوامة ومحطة مياه أبو الحسن ومحطة مياه الكشمة ومحطة مياه الشعفة ومحطة مياه البو بدران ومحطة مياه السوسة ومحطة مياه السفافنة ومحطة مياه الباغوز المصغرة ومحطة مياه الباغوز ومحطة مياه الحجنة ومحطة مياه الصور ومحطة مياه الحريجي ومحطة مياه الحريجية ومحطة مياه الصور ومحطة مياه جنوب الحسكة”، الأمر الذي أدى بدوره إلى حرمان أكثر من 300 ألف نسمة من أهالي وسكان تلك المناطق من المياه، وسط استياء شعبي حيال ذلك، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المواطن السوري على اختلاف المناطق والبلدات والقوى المسيطرة عليها.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن مراكز “تبديل اسطوانات الغاز المنزلي” في مدينة هجين، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، تشهد ازدحاماً شديداً حيث يقم عشرات المواطنين على طوابير بغية تبديل الاسطوانات المنزلية، وسط استياء في الأوساط الشعبية، يأتي ذلك في ظل السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الكثير من المواد وقلة المحروقات في بعض مناطق قسد، في الوقت الذي تجري عملية إدخال عشرات الصهاريج التي تحمل المحروقات بشكل يومي إلى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية لها سواء عبر معابر بريف حلب أو الحسكة والرقة.