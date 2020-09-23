نحو 40 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى 6470

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب.

ويتألف الرتل من نحو 40 مصفحة وناقلة جند، واتجهت نحو النقاط التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6470 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9805 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.