نحو 40 شهيداً وجريحاً في انفجار سيارة مفخخة ضمن منطقة مدنية تتواجد فيها نقطة أمنية للفصائل الموالية لتركيا في عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، ارتفاع عدد الضحايا في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، حيث قتل واستشهد ما لا يقل عن 7 أشخاص بينهم طبيب، وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال، ومن المرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لوجود عدد كبير من الجرحى بحالات حرجة.

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين قرب أحد أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة من إحدى النقاط الأمنية للفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري وثق، قبل قليل، استشهاد 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين كحصيلة أولية، جراء انفجار سيارة مفخخة مساء اليوم، عند دوار “كاوى الحداد” وسط مدينة عفرين.

وكان انفجاراً عنيفاً دوى في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال محافظة حلب، مساء اليوم، نتيجة آلية مفخخة انفجرت قرب كراج مدينة عفرين، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.