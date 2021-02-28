نحو 40 غارة جوية روسية تطال مواقع انتشار عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط طريق أثريا ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، طائرات حربية روسية نفذت نحو 40 غارة جوية على مواقع تنتشر فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط طريق أثريا – الطبقة، ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تزامن ذلك مع استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية لها بعمليات تمشيط للبحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حلب – حماة – الرقة.

وأشار المرصد السوري بتقرير نشره صباح اليوم، إلى أن عموم البادية السورية تشهد استمراراً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها مدعمة بالطيران الروسي من جانب وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرين على مساحات شاسعة من جانب آخر، وشهد الشهر الماضي تصاعد كبير في العمليات العسكرية والتي تركزت بمجملها في باديتي حمص وديرالزور وبشكل أكبر في مثلث حلب-حماة-الرقة، حيث شن التنظيم هجمات عنيفة بشكل يومي على المنطقة تمكن خلالها من إلحاق خسائر بشرية فادحة في صفوف قوات النظام والميليشيات الموالية لها، ولم تتمكن الطائرات الروسية وطائرات النظام من إعاقة التنظيم على الرغم من الكم الهائل من الضربات الجوية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تنظيم “الدولة الإسلامية” تمكن خلال الشهر الفائت من قتل 102 من عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية لها ضمن البادية السورية، لقوا حتفهم جميعاً باستهدافات واشتباكات وتفجير عبوات وألغام وكمائن، كما خسر تنظيم “الدولة الإسلامية 95 من عناصره بقصف جوي روسي واشتباكات مع قوات النظام والمليشيات الموالية لها.