نحو 50 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، مساء اليوم الاثنين، دخول رتل تركي جديد يضم 45 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية، حيث دخلت جميعها نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7120 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10455 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.