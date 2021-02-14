نحو 50 شاحنة جديدة تابعة للتحالف الدولي تدخل منطقة شمال شرق سورية وسط ترقب لإنشاء قاعدة جديدة عند مثلث العراق-سورية-تركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الأحد، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 50 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق-سورية-تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، كما تعد هذه القافلة الحادية عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام.

وكان المرصد السوري نشر في 8 الشهر الجاري، أن قافلة لـ” التحالف الدولي” دخلت إلى الأراض السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد “التحالف الدولي” في ريفي الحسكة و دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 6 فبراير/شباط، دخول قافلة تابعة للتحالف الدولي، إلى الأراضي السورية وذلك عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث تتألف القافلة من 50 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية ولوجستية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.