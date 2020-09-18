نحو 500 إصابة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وشفاء 149 حالة منها

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب، حيث توزعت كما يلي: 18 إصابة في مدينة الباب، و6 في إعزاز، و3 في جرابلس، و2 في جبل سمعان، و4 في محافظة إدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 497 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 22 حال شفاء جديدة من فيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 149.

ووثق المرصد السوري وفاة 5 مصابين بالفيروس في شمال غرب سورية وهم: امرأة مسنة في بلدة الدانا بريف إدلب، وأخرى في في بلدة صوران بريف حلب، وطبيب في ريف حلب الشمالي، ورجل مسن في مدينة الباب، ورجل خمسيني في مدينة سلقين بريف إدلب.