نحو 60 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد الإصابات إلى 1533.. توفي منهم 15 حالة

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 59 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 1533 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 49 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 857، فيما وثق المرصد السوري ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 15 في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، و مناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.