نحو 70 آلية تركية دخلت خلال اليوم إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها إلى 4600 منذ وقف إطلاق النار

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تعزيزات عسكرية للقوات التركية من معبر كفر لوسين، واتجه الرتل نحو منطقة “بوتين-أردوغان”، ويتألف الرتل من ما يزيد عن 30 آلية تحمل موادا لوجستية وعسكرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل جديد للقوات التركية من معبر خربة الجوز غرب إدلب، ويتألف الرتل من 10 آليات مصفحة اتجهت نحو نقطة اشتبرق غرب مدينة جسر الشغور.

وكان المرصد السوري رصد دخول نحو 25 آلية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ويحتوي الرتل على شاحنات محملة بمعدات لوجستية وعسكرية، حيث دخلت الآليات على دفعتين نحو المواقع التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4600 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7935 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.