نداء استغاثة عاجل من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمدنية بخصوص النساء المختطفات والمغيبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له في منطقة عفرين السورية

ان الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء في منطقة عفرين مستمرة وهي متزايدة باستمرار يوماً بعد يوم حيث وصلت الاحصائيات الأخيرة لأعداد المختطفات والمغيبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له لما يزيد عن /1000/ مختطفة وقد تم إطلاق سراح بعضهن لقاء فدى مالية معينة من قبل الفصائل المسلحة والغرامات المادية من قبل محاكم الاحتلال التركي وما يزال مصير أكثر من /400/ مختطفة مجهولاً حتى الآن وخاصة تلك النسوة اللواتي ظهرن مؤخراً في سجون الحمزات واللواتي عُثر عليهن بعد اشتباكات جرت بين الفصيل المذكور وعناصر مسلحة من الغوطة وبعدها تم تسليمهن الى فصيل الشرطة العسكرية والذي بدوره قام بإعادتهن إلى فصيل الحمزات رغم لقاء أهالي المختطفات بالوالي التركي والسعي لإطلاق سراحهن إلا انه لم يتحقق شيء على ارض الواقع إضافة إلى زيارة البعض منهن من قبل ذويهم في سجن معراته بمدينة عفرين ونقل صورة المعاناة التي يعشنها ومطالبة ذويهم بإخراجهم بأي وسيلة كانت لسوء المعاملة التي يتعرضن لها ضمن السجن ومما يزيد الامر سوءاً وصول ذوي المختطفات الى مرحلة يحظر عليهم السؤال عن مختطفيهم مما ينذر بمصير سيء ومجهول لتلك المختطفات والمعتقلات تعسفياً إن صح التعبير.

ونحن كمنظمات إنسانية حقوقية ومدنية نناشد كافة المنظمات الدولية الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حقوق الانسان عامة والمرأة خاصة للخروج من الصمت والتحرك الفوري وبقوة وفق ما تمليه القوانين والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية والضغط على الدولة التركية للكشف عن مصير المختطفات والمغيبات قسراً والمعتقلات أينما وجدوا سواء في سجونها او سجون الفصائل المسلحة التابعة لها واجراء محاكمات عادلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين المتبقين في عفرين وانسحاب كافة القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها وتأمين عودة آمنة لكافة المهجرين قسراً إلى منطقتهم وتأمين ما يلزم لسلامتهم واستقرارهم.

الموقعون:

1- المرصد السوري لحقوق الانسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة

4- منظمة آنتينا كردي في بلجيكيا

5- منظمة حقوق الانسان في عفرين – سوريا

6- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا

7- مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

8- مبادر دفاع الحقوقية – سوريا

9- جمعية هيفي الكردية في بلجيكيا

10- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا