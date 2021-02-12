نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يتواصل ضمن مناطق قسد عبر محاولة اغتيال لعنصر من الأسايش شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قام مسلحان اثنان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على عنصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بالقرب من إحدى نقاط قسد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لإصابة العنصر وشخص آخر كان برفقته، انفجرت وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، تزامنًا مع مرور عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية كانت تتجول في الشارع الرئيسي لبلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر.

على صعيد متصل، أصيب مواطن بجروح بليغة، أمس، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، اغتيال عنصر في قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين مجهولين، على طريق حقل الجفرة بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك، في إطار الانفلات الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “قسد” التي تشهد نشاطًا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.