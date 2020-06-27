نشوب حرائق في ريف تل أبيض بعد قصف للفصائل الموالية لتركيا استهدف عدة قرى شمال الرقة

قصفت الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، ريف تل أبيض شمال الرقة، حيث استهدفت قرى كورحسن وسيليب، ما تسبب في اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية التي لم يتمكن أصحابها من حصادها.

وكانت “قسد” استهدفت بالمدفعية الثقيلة، في 20 حزيران/يونيو، مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في قرية كورمازا شمال الرقة.

وردت القوات التركية على مواقع قوات “قسد” في محيط مدينة عين عيسى، واستهدفت بعدة قذائف حاجزا أمنيا، وصوامع عين عيسى شمال محافظة الرقة.