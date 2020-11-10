نصرة لبلدة الكرك الشرقي المحاصرة.. مظاهرات في ريف درعا تطالب بانسحاب قوات النظام 

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تظاهر العشرات في كل من درعا البلد وناحتة والمتاعية في محافظة درعا، نصرة لبلدة الكرك الشرقي بريف درعا المحاصرة من قبل قوات النظام، للمطالبة بسحب تلك القوات والمسلحين الموالين لها من المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، ظهر اليوم الثلاثاء، وصول تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، إلى مواقعها العسكرية في محيط بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، وسط استنفار لتلك القوات في المنطقة هناك.

يأتي ذلك بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة ومناطق أخرى في درعا قبل أيام.