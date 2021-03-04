نصر الحريري يدعو المجلس الوطني الكردي إلى مشاركة الائتلاف في احتفالات النوروز في مدينة عفرين

دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري المجلس الوطني الكردي إلى مشاركة الائتلاف في احتفالات النوروز لهذا العام في مدينة عفرين، وذلك خلال زيارة وفد من الائتلاف الوطني لممثلية المجلس في إقليم كردستان العراق.

ورافق الحريري في الجولة كل من نائبي الرئيس عبد الحكيم بشار وربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وأعضاء الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي، محمد سلو، وياسر الفرحان.

وأكد الحريري على أهمية الشراكة الوطنية والثورية مع المجلس الوطني الكردي والمضي قدماً في هذه الشراكة حتى تحقيق أهداف الثورة السورية والخلاص من النظام المجرم والميليشيات الإرهابية.

كما دعا الحريري المجلس الوطني الكردي إلى توسيع حضوره وتمثيله في المناطق المحررة لا سيما في عفرين ورأس العين من خلال افتتاح مكاتب هناك والمشاركة في الإدارة المحلية، وشدد على ضرورة توحيد العمل الوطني في مواجهة النظام ورعاته وأدواته للوصول إلى سورية الجديدة.

ودار الحديث حول آخر التطورات الميدانية والسياسية ودور النظام في عرقلة اللجنة الدستورية والعملية السياسية ودور تنظيم PPK الإرهابي في تهديد وحدة سورية وسلامة أراضيها، وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني الدكتور عبد الحكيم بشار على ضرورة تنفيذ برامج خدمية في المناطق المحررة تعمل على تحسين الواقع المعيشي فيها، وتعزز من الحوكمة والأمن والاستقرار، كما لفت إلى أن التجاوزات الواقعة على المدنيين هي تجاوزات فردية وليست مممنهجة ضد أحد بعينه وأكد على عمل الائتلاف مع الحكومة والجيش الوطني من أجل ضبط هذه التجاوزات والتخلص منها وتعزيز القضاء وحكم القانون.

فيما أكدت ممثلية المجلس الوطني الكردي على ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التنظيمات ومواجهة نظام الأسد ورعاته، وذكّرت بأن الشباب الكردي في عامودا والدرباسية والقامشلي كانوا من أوائل السوريين الذين ثاروا مع درعا ضد نظام الأسد، مؤكدة على الاستمرار حتى تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة.

المصدر: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

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