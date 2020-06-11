نص قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 – التعديل النهائي (S52)

بدأت، وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق “قانون قيصر” أو “قانون سيزر” اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2020

“قيصر”، وهو الاسم الرمزي لمصور عسكري سابق عمل مع الشرطة العسكرية للنظام السوري، جلس للمرة الأولى في عام 2014 أمام أعضاء من الكونغرس الأمريكي وحكى لهم عن 55 ألف صورة تكشف عن جرائم قتل وعمليات تعذيب منظمة أقدمت عليها حكومة نظام الأسد.

الصور التي قدمها قيصر تظهر ألوف الجثث التي جرى اقتلاع أعينها، وجثث أخرى بترت أطرافها وفظاعات أخرى مورست في مراكز الاعتقال السورية.

بعد 6 سنوات من المداولات أقر الكونغرس القانون ووقع عليه ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2019

فيما يلي بنود قانون قيصر بالصيغة النهائية التي جرى إقرارها والتي تحمل الرمز S52، علماً ان هذه الترجمة هي ترجمة حرفية لنص القانون كما ورد باللغة الإنكليزية على المواقع الرسمية لمؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية وليست ترجمة قانونية يعتد بها.

المصدر:مركز ادراك للدراسات والاستشارات