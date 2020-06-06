“نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار”.. انتفاضة أبناء درعا تتواصل ضد قوات النظام

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، خروج مظاهرة حاشدة في مدينة طفس بريف درعا، احتجاجا على الوضع المعيشي، وندد المتظاهرون بالمحتل الإيراني والروسي وطالبوا بإسقاط النظام السوري وإخراج المعتقلين من السجون.

ورفع المتظاهرون لوحات كتب عليها: “نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فاليرحل من هذه الديار”

“في كل دول العالم يفنى شخص من أجل الشعب.. وفي سورية يفنى الشعب من أجل شخص”.

ولا تزال محافظة درعا تشهد توترا كبيرا واستياء شعبيا من ممارسات قوات النظام، تزامنا مع استمرار الانفلات الأمني في عموم المحافظة.

وخرجت مظاهرات في محافظة درعا، في 14 أيار الفائت، في مدينة طفس ومنطقة سحم الجولان وعموم ريف درعا، طالبت بخروج الميليشيات الإيرانية من المنطقة، وهتف المتظاهرون “سورية حرة حرة إيران تطلع برا”.