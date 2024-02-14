نفوذه ممتد من حمص إلى الحدود اللبنانية.. من هو “شجاع العلي” المقرب من حزب الله “اللبناني” وارتباط عصابته برؤساء الأفرع الأمنية للنظام

تستمر حالة الفلتان الأمني على أوجها في محافظة حمص وسط سوريا، المتمثلة بعمليات القتل والسرقة وانعدام الأمان بالنسبة للأهالي القاطنين ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، إلا أن ظاهرة الخطف التي شكّلت الرعب الأكبر لأبناء مختلف المحافظات السورية، الذين يقصدون حمص التي باتت أسبه ما تكون ببوابة الخروج إلى لبنان، كان لها الأثر الأكبر عليهم، والمتزامنة مع تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للحد من انتشارها، وسط تأكيدات متطابقة من مصادر عديدة (مدنية وأمنية) حول تواطؤ رؤساء الأفرع مع رؤساء العصابات التي تمتهن عمليات الخطف بحق المدنيين، أثناء محاولتهم التوجه إلى لبنان أو حتى التنقل بين المحافظات السورية.

“شجاع العلي” اسم ذاع صيته خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد ما وجد بعمليات خطف الأهالي ولا سيما المقتدرين منهم على الصعيد المادي (ضالته)، الأمر الذي وفّر له مصدر ربح يدرّ عليه عشرات ألاف الدولارات بشكل شهري، ما فتح بدوره شهية رؤساء الأفرع الأمنية، الذين لا ينقصهم (الفساد)، ليكونوا الداعم الأكبر والغطاء الأمني لعصابات شجاع العلي التي تنشط بريف حمص الغربي.

شجاع العلي من مواليد محافظة حمص 1979 ينحدر من قرية (حوش زبالة) المتاخمة لقرية جبورين بريف حمص الشمالي، انتقل مع بداية الثورة السورية إلى قرية بلقسة بريف حمص الغربي، التي تعتبر مسقط رأس والدته، لينضم بعدها إلى إحدى الميليشيات التابعة للنظام السوري (اللجان الشعبية)، قبل أن يترأس مجموعة قتالية شاركت بعدة عمليات إلى جانب قوات النظام، لإخماد الحراك الثوري ضمن قرى قلعة الحصن بريف حمص الغربي، الأمر الذي منحه ثقة ضباط النظام، وقاموا بدعمه على الصعيد العسكري والأمني على حدّ سواء.

الخوف الذي انتاب الأهالي الراغبين بالتوجه إلى لبنان لعدّة أسباب (الهجرة – الهروب من الخدمة العسكرية – البحث عن فرصة عمل وحياة أفضل)، عبر بوابة لبنان دفع “العلي” لاستخدام نفوذه وشراء الطرقات الواصلة من حمص إلى الشريط الحدودي اللبناني لصالحه الشخصي، بالاتفاق مع حواجز قوات النظام (الفرقة الرابعة والأمن العسكري وقوات حرس الحدود)، قبل أن يبدأ باستقطاب العشرات من أبناء قرى حديدة وأم جامع وأم حارتين، بالإضافة لأم الدوالي والحيدرية وتطويعهم لديه مقابل رواتب مالية، بالتنسيق مع رئيس فرع الأمن العسكري العميد محمد سليمان قنا الذي وجد بـ “شجاع العلي” مصدراً يمكن استغلاله لتحقيق مكاسب مادية وفيرة.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص أكدوا تعرض العشرات من أبناء مختلف المحافظات السورية لعمليات الاختطاف على يد عصابات المدعو “شجاع العلي”، أثناء توجههم من حمص إلى لبنان بشكل شهري، لافتين إلى أن العلي خصص مجموعة من الهنكارات ضمن الأراضي الزراعية في منطقة أم جامع وحديدة لاحتجاز المختطفين، والذين لا يتم إطلاق سراحهم، إلا في حال خضع ذويهم للابتزاز المالي، ودفع الفدى التي تتراوح ما بين 5-3 آلاف دولار أمريكي عن الشخص الواحد.

وأكد نشطاء المرصد السوري فشل جميع المناشدات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر من قبل أهالي المخطوفين لرؤساء الأفرع الأمنية، الذين يمتنعون عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الحدّ من عمليات الخطف أو حتى إرسال دوريات أمنية أو عسكرية، لإلقاء القبض على عصابات العلي التي تتواجد بشكل علني على أوتوستراد حمص-طرطوس، وباقي مفارق الطرقات المؤدية إلى الحدود اللبنانية-السورية، والمسؤولة عن عمليات الخطف بحق المدنيين.

مصادر محلية من ريف حمص الغربي، أكدوا أن شجاع العلي أو ما بات يشتهر به مؤخراً (الخال) بات يتمتع بحاضنة شعبية كبيرة من أبناء قرى ريف حمص الغربي، بعدما ضمن لهم عدم التعرض لأي من أبناءهم للملاحقة الأمنية أو حتى مداهمة منازلهم (نظراً للعلاقة الوثيقة التي باتت تربطه مع رؤساء الأفرع الأمنية وإدارة المخابرات التابعة للنظام من جهة وقياديين من ميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى)، ناهيك عن دفع رواتب مالية لعائلات العناصر المنتسبين لعصاباته، التي باتت تتحكم بمفاصل الحياة بشكل عام ضمن الريف الغربي، وسط غياب أي دور لمؤسسات النظام السوري ومفارزه الأمنية.

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها -لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة- أن انتهاء العمليات العسكرية في محيط حمص، وغياب عمليات التعفيش والسرقة التي امتهنتها القوات الرديفة، ساهمت بشكل رئيسي بانخراط قادة المجموعات وعلى رأسهم “شجاع العلي” بالبحث عن مصدر أخر، لتوفير مدخول مالي وفير، لتتجه أنظارهم لعملية تهريب البشر، بالاتفاق مع حواجز النظام وحرس الحدود من جهة، وقياديين بارزين من ميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، قبل أن يتم العمل على افتتاح خطوط تهريب خاصة بمجموعات تتبع للعلي من لبنان إلى سوريا، تتلخص مهامهم بنقل البنزين والزيت النباتي ومجموعة واسعة من السلع، التي يتم طرحها ضمن أسواق مدينة حمص، دون أن يتم التعرض لها بأي شكل من الأشكال من قبل دوريات الجمارك وحواجز النظام نظراً للتنسيق المسبق معهم.

بينما تعرض شقيق المدعو شجاع العلي لإصابة بطلق ناري في أواخر الشهر الماضي، أثناء قيامه بالدخول إلى مدينة حمص وخطف أحد المقاولين (محمود الرجب) من أبناء مدينة حمص، بعدما تجرأ على الدخول بمناقصة لترحيل الركام الناجم عن مشروع هدم الأبنية السكنية داخل حي الخالدية، ليتضح لاحقاً أن المشروع جرت عليه منافسة من قبل علي عبد الكريم الذي تربطه علاقة وثيقة مع شجاع العلي، الذي طالب لاحقاً من ذوي المقاول دفع مبلغ مالي قيمته 20 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه.

واتسعت رقعة الأعمال المشبوهة التي يقوم بها شجاع العلي من خلال استحواذه على معظم محطات الوقود بريف حمص الغربي، التي أجبر أصحابها على التعاقد معه من خلال استلام مخصصات الوقود وبيع معظمها من مادتي البنزين- المازوت ضمن السوق الحرة، فضلاً عن افتتاحه لسلسة مطاعم ومنتزهات صيفية، تخضع جميعها للحماية الأمنية من قبل عناصره، الذين تخطوا وفقاً لإحصائيات تقديرية 600 عنصر مسلح من بينهم منشقين عن قوات النظام، ويمتلكون الخبرة القتالية التي اكتسبوها من مشاركتهم بالعمليات العسكرية التي قامت بها قوات النظام السوري على توزع الأراضي السورية.

كما قام المدعو شجاع العلي بتوسيع دائرة اهتمامه من خلال التنسيق مع المدعو جعفر جعفر من أبناء قرية الحازمية شمال شرق حمص، والذي بات المورد الأكبر لحبوب الكبتاغون ومادة الحشيش في المنطقة، والذي بدأ بالفعل العمل على توزيع شحنات المخدرات إلى مختلف المحافظات السورية، مستغلاً التموضع الجغرافي لمدينة حمص القابعة وسط سوريا.

وبحسب معلومات خاصة بالمرصد السوري، فإن المدعو جعفر جعفر تربطه هو الأخر علاقات وثيقة مع رئيس فرع المخابرات الجوية السابق اللواء شفيق صارم، الذي تمّت ترقيته في أوائل العام الجاري، وتمّ نقله على إدارة المخابرات العامة في دمشق، ليستمر على إثرها بتقديم الدعم والحماية اللازمة لجعفر وأفراد عصابته مقابل حصوله على النسبة الأكبر من العائدات المالية الناجمة عن تجارة المخدرات والحشيش.

عملية الاستلام والتسليم:

أكدت مصادر مدنية متطابقة من ريف حمص الشمالي أن عملية إطلاق سراح المخطوفين، تجري بالتنسيق المطلق مع رئيس فرع الأمن العسكري العميد محمد سليمان قنا، الذي ينحدر من محافظة درعا، بالإضافة للعميد سمير رئيس فرع الأمن الجنائي في حمص، لافتاً إلى أن رؤساء الأفرع يقومون بالتواصل مع وجهاء من أهالي قرى ريف حمص الغربي، الذين تربطهم علاقات وثيقة مع شجاع العلي، بهدف التنصل من عملية التواصل المباشر مع العلي (على أعين الاهالي) ليتم على إثرها إرسال أحد العناصر التابعين لشجاع العلي، لمقابلة ذوي المختطف لاستلام الفدية المالية، قبل أن يتم ارسال المخطوف إلى أحد الفرعين (الأمن العسكري -الأمن الجنائي) حيث يتم تسليم المخطوف لذويه تحت إشراف رئيس الفرع.